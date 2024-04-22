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Перов Филипп Иосифович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Перов Иосиф Кузьмич

Мать: Перова Марфа Ефимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
22.01.1833

Жена: Перова Дарья Ефимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №6, метрическая книга за 1833 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Дарья Чернышова, Однодворка 1811-1837 (свидетели : Иван Чернышов... Показать все
Бракосочетание
14.02.1837

Жена: Перова Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №16, метрическая книга за 1837 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Однодворка 1812-1896 (свидетели : Даниил Скуратов, Однодворец 1... Показать все
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Перова Устинья Филипповна

Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.10.1841

Дочь: Перова Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Перов Максим Филиппович

Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1846

Дочь: Перова Матрена Филипповна

Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна

Рождение, крещение: запись о рождении №107, метрическая книга за 1846 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Перова Александра Филипповна

Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.03.1854

Дочь: Перова Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1854 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1855

Дочь: Перова Акулина Филипповна

Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №53, метрическая книга за 1855 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
Похороны
21.04.1896
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви
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