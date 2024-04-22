Перов Филипп Иосифович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Перов Иосиф Кузьмич
Мать: Перова Марфа Ефимовна
Бракосочетание
22.01.1833
Жена: Перова Дарья Ефимовна
Брак 1: запись о браке №6, метрическая книга за 1833 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Дарья Чернышова, Однодворка 1811-1837 (свидетели : Иван Чернышов... Показать все
Бракосочетание
14.02.1837
Жена: Перова Евдокия Карповна
Брак 2: запись о браке №16, метрическая книга за 1837 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Однодворка 1812-1896 (свидетели : Даниил Скуратов, Однодворец 1... Показать все
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Перова Устинья Филипповна
Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
?.10.1841
Дочь: Перова Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
01.11.1846
Дочь: Перова Матрена Филипповна
Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна
Рождение, крещение: запись о рождении №107, метрическая книга за 1846 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Перова Александра Филипповна
Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
11.03.1854
Дочь: Перова Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна
Рождение, крещение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1854 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1855
Дочь: Перова Акулина Филипповна
Мать ребёнка: Перова Евдокия Карповна
Рождение: запись о рождении №53, метрическая книга за 1855 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
Похороны
21.04.1896
кладбище Троицкой церкви