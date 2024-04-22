Перова (Чернышова) Дарья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения16.03.1811
Дата смерти03.01.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
16.03.1811
Рождение, крещение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1811 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
20.03.1811
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы однадворцы Евсей Дмитриев [Кутуков] и Евдокея Максимова [в девичестве Свиридова, в замужестве Чернышова, жена Евстигнея Васильевича]
Бракосочетание
22.01.1833
Брак 1: запись о браке №6, метрическая книга за 1833 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Дарья Чернышова, Однодворка 1811-1837 (свидетели : Иван Чернышов... Показать все
Смерть
03.01.1837
Умерла от паралича