Перова (Чернышова) Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерова (Чернышова) Дарья Ефимовна

Перова (Чернышова) Дарья Ефимовна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.03.1811

Дата смерти

03.01.1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1811 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
20.03.1811
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы однадворцы Евсей Дмитриев [Кутуков] и Евдокея Максимова [в девичестве Свиридова, в замужестве Чернышова, жена Евстигнея Васильевича]
Бракосочетание
22.01.1833

Муж: Перов Филипп Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №6, метрическая книга за 1833 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Дарья Чернышова, Однодворка 1811-1837 (свидетели : Иван Чернышов... Показать все
Смерть
03.01.1837
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от паралича
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close