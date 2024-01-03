Ермилова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Ермилов) Агафия

Отец ребёнка: Ермилов Ермил

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ермилов Нестор

Отец ребёнка: Ермилов Ермил

Рождение ребёнка
02.03.1822

Сын: Ермилов Авдей

Отец ребёнка: Ермилов Ермил

Рождение ребёнка
1826

Сын: Харитон

Отец ребёнка: Ефим

Смерть
Неизвестно

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