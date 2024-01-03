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Ермилов Авдей

Место рождения

с. Головнино, Тамбовская область

Дата рождения

02.03.1822

Дата смерти

02.02.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1822

Отец: Ермилов Ермил

Мать: Ермилова Авдотья

Бракосочетание
23.10.1846

Жена: Ермилова (Иродионова) Дарья

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ермилов Василий

Мать ребёнка: Ермилова (Иродионова) Дарья

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ермилов Казьма

Мать ребёнка: Ермилова (Иродионова) Дарья

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ермилов Герасим

Мать ребёнка: Ермилова (Иродионова) Дарья

Смерть
02.02.1855

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