Ермилов Авдей
Место рожденияс. Головнино, Тамбовская область
Дата рождения02.03.1822
Дата смерти02.02.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1822
Отец: Ермилов Ермил
Мать: Ермилова Авдотья
Бракосочетание
23.10.1846
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ермилов Василий
Мать ребёнка: Ермилова (Иродионова) Дарья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ермилов Казьма
Мать ребёнка: Ермилова (Иродионова) Дарья
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ермилов Герасим
Мать ребёнка: Ермилова (Иродионова) Дарья
Смерть
02.02.1855