Ермилова (Иродионова) Дарья
Место рожденияд. Старое Еголдаево, Рязанская область
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Иродионов Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1846
Муж: Ермилов Авдей
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ермилов Василий
Отец ребёнка: Ермилов Авдей
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ермилов Казьма
Отец ребёнка: Ермилов Авдей
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ермилов Герасим
Отец ребёнка: Ермилов Авдей
Смерть
Неизвестно