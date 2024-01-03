Ермилова (Иродионова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Иродионова) Дарья

Место рождения

д. Старое Еголдаево, Рязанская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Иродионов Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1846

Муж: Ермилов Авдей

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ермилов Василий

Отец ребёнка: Ермилов Авдей

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ермилов Казьма

Отец ребёнка: Ермилов Авдей

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ермилов Герасим

Отец ребёнка: Ермилов Авдей

Смерть
Неизвестно

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