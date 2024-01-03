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Ермилов Нестор

Место рождения

с. Головнино, Тамбовская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ермилов Ермил

Мать: Ермилова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Акулина

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ермилова) Аксинья

Мать ребёнка: Ермилова Акулина

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ермилова) Феодосья

Мать ребёнка: Ермилова Акулина

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ермилова Роман

Мать ребёнка: Ермилова Акулина

Смерть
Неизвестно

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