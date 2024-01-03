Ермилов Нестор
Место рожденияс. Головнино, Тамбовская область
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Ермилов Ермил
Мать: Ермилова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермилова Акулина
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ермилова) Аксинья
Мать ребёнка: Ермилова Акулина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ермилова) Феодосья
Мать ребёнка: Ермилова Акулина
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ермилова Роман
Мать ребёнка: Ермилова Акулина
Смерть
Неизвестно