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Сидоров Андрей Игнатьевич

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сидоров Игнатий Сидорович

Мать: Сидорова Марина Васильевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сидоров Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Сидорова Наталья Егоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сидорова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Сидорова Наталья Егоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сидоров Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Сидорова Наталья Егоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сидорова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Сидорова Наталья Егоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сидоров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Сидорова Наталья Егоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Наталья Егоровна

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