Сидоров Андрей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Сидорова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сидорова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Сидорова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Сидорова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сидорова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Сидорова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сидоров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Сидорова Наталья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно