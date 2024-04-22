Сидорова (Виноградова) Марина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Сидорова Матрона Игнатьевна
Отец ребёнка: Сидоров Игнатий Сидорович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Сидоров Игнатий Сидорович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сидоров Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Сидоров Игнатий Сидорович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Сидоров Игнатий Сидорович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Котрева Агриппина Игнатьевна
Отец ребёнка: Сидоров Игнатий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906