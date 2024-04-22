Сидорова (Виноградова) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Виноградова) Марина Васильевна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Сидорова Матрона Игнатьевна

Отец ребёнка: Сидоров Игнатий Сидорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Сидоров Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Сидоров Игнатий Сидорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Сидоров Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Сидоров Игнатий Сидорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сидоров Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Сидоров Игнатий Сидорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Котрева Агриппина Игнатьевна

Отец ребёнка: Сидоров Игнатий Сидорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Игнатий Сидорович

Смерть
1906
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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