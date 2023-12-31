Сидорова Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сидорова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сидорова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сидоров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно