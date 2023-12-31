Сидорова Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сидоров Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Игнатьевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сидорова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Игнатьевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сидоров Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Игнатьевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сидорова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Игнатьевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сидоров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Игнатьевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Андрей Игнатьевич

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