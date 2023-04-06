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Калинкина Лукерья Иванова

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

17.01.1828 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.01.1794 ст.

Муж: Калинкин Панфил Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1803 ст.

Сын: Калинкин Егор Панфилов

Отец ребёнка: Калинкин Панфил Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1804 ст.

Дочь: Василиса Панфилова

Отец ребёнка: Калинкин Панфил Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1809 ст.

Дочь: Екатерина Панфилова

Отец ребёнка: Калинкин Панфил Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Калинкин Афонасий Панфилов

Отец ребёнка: Калинкин Панфил Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Калинкин Спиридон Панфилов

Отец ребёнка: Калинкин Панфил Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.01.1828 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья
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