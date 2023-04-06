Калинкина Лукерья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти17.01.1828 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1794 ст.
Рождение ребёнка
23.02.1803 ст.
Отец ребёнка: Калинкин Панфил Григорьев
Рождение ребёнка
21.08.1804 ст.
Дочь: Василиса Панфилова
Отец ребёнка: Калинкин Панфил Григорьев
Рождение ребёнка
24.11.1809 ст.
Дочь: Екатерина Панфилова
Отец ребёнка: Калинкин Панфил Григорьев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Калинкин Афонасий Панфилов
Отец ребёнка: Калинкин Панфил Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Калинкин Спиридон Панфилов
Отец ребёнка: Калинкин Панфил Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1828 ст.
Причина смерти: от удушья