Калинкин Спиридон Панфилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти23.06.1861 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
27.10.1831 ст.
Дочь: Феоктиста Спиридонова
Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
25.04.1840 ст.
Сын: Калинкин Георгий Спиридонов
Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Зиновия Спиридонова
Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
31.01.1843 ст.
Сын: Калинкин Василий Спиридонов
Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.
Дочь: Евдокия Спиридонова
Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
22.02.1846 ст.
Дочь: Евдокия (мл) Спиридонова
Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.1861 ст.
Причина смерти: от головной боли