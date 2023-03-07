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Калинкин Спиридон Панфилов

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

23.06.1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Калинкин Панфил Григорьев

Мать: Калинкина Лукерья Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1831 ст.

Дочь: Феоктиста Спиридонова

Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Калинкин Иван Спиридонов

Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1840 ст.

Сын: Калинкин Георгий Спиридонов

Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Зиновия Спиридонова

Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1843 ст.

Сын: Калинкин Василий Спиридонов

Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.

Дочь: Евдокия Спиридонова

Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1846 ст.

Дочь: Евдокия (мл) Спиридонова

Мать ребёнка: Калинкина Агриппина Дмитриева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинкина Агриппина Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.06.1861 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от головной боли
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