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Калинкин Панфил Григорьев

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

22.06.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Калинкин Григорий Андреянов?

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.01.1794 ст.

Жена: Калинкина Лукерья Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1803 ст.

Сын: Калинкин Егор Панфилов

Мать ребёнка: Калинкина Лукерья Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1804 ст.

Дочь: Василиса Панфилова

Мать ребёнка: Калинкина Лукерья Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1809 ст.

Дочь: Екатерина Панфилова

Мать ребёнка: Калинкина Лукерья Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Калинкин Афонасий Панфилов

Мать ребёнка: Калинкина Лукерья Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Калинкин Спиридон Панфилов

Мать ребёнка: Калинкина Лукерья Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.06.1842 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья
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