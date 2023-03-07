Калинкин Панфил Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти22.06.1842 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Калинкин Григорий Андреянов?
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1794 ст.
Рождение ребёнка
23.02.1803 ст.
Мать ребёнка: Калинкина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
21.08.1804 ст.
Дочь: Василиса Панфилова
Мать ребёнка: Калинкина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1809 ст.
Дочь: Екатерина Панфилова
Мать ребёнка: Калинкина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Калинкин Афонасий Панфилов
Мать ребёнка: Калинкина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Калинкин Спиридон Панфилов
Мать ребёнка: Калинкина Лукерья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1842 ст.
Причина смерти: от удушья