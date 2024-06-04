(Калинкина) Екатерина Панфилова
Место рождения
Дата рождения06.12.1809
Дата смерти09.10.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1809
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1832
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Андреев
Рождение ребёнка
17.08.1833
Сын: Евсигней Егоров
Отец ребёнка: Егор Андреев
Рождение ребёнка
29.02.1840
Сын: Порфирий Егоров
Отец ребёнка: Егор Андреев
Рождение ребёнка
04.08.1842
Сын: Макарий Егоров
Отец ребёнка: Егор Андреев
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Егор Андреев
Рождение ребёнка
10.07.1846
Сын: Андрей Егоров
Отец ребёнка: Егор Андреев
Смерть
09.10.1869
Причина смерти: от головной боли