(Калинкина) Екатерина Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Калинкина) Екатерина Панфилова

(Калинкина) Екатерина Панфилова

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.12.1809

Дата смерти

09.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1809

Отец: Калинкин Панфил Григорьев

Мать: Калинкина Лукерья Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1832

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1833

Сын: Евсигней Егоров

Отец ребёнка: Егор Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.02.1840

Сын: Порфирий Егоров

Отец ребёнка: Егор Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1842

Сын: Макарий Егоров

Отец ребёнка: Егор Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Егор Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1846

Сын: Андрей Егоров

Отец ребёнка: Егор Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.10.1869
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от головной боли

Мы используем куки для улучшения работы сайта.