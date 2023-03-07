Калинкина Агриппина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина Агриппина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

20.05.1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1831 ст.

Дочь: Феоктиста Спиридонова

Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Калинкин Иван Спиридонов

Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1840 ст.

Сын: Калинкин Георгий Спиридонов

Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Зиновия Спиридонова

Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1843 ст.

Сын: Калинкин Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.

Дочь: Евдокия Спиридонова

Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1846 ст.

Дочь: Евдокия (мл) Спиридонова

Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкин Спиридон Панфилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.05.1860 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки
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