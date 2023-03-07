Калинкина Агриппина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти20.05.1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1831 ст.
Дочь: Феоктиста Спиридонова
Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов
Рождение ребёнка
25.04.1840 ст.
Сын: Калинкин Георгий Спиридонов
Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Зиновия Спиридонова
Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов
Рождение ребёнка
31.01.1843 ст.
Сын: Калинкин Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.
Дочь: Евдокия Спиридонова
Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов
Рождение ребёнка
22.02.1846 ст.
Дочь: Евдокия (мл) Спиридонова
Отец ребёнка: Калинкин Спиридон Панфилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1860 ст.
Причина смерти: от горячки