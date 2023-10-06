Панькова (Ходькова) Мария Ивановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения18.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1878
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1900
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1901
Сын: Панько Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1902
Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1904
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1905
Сын: Панько Александр Михайлович
Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1907
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно