Панькова (Ходькова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькова (Ходькова) Мария Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1878

Отец: Ходьков Фока Киприянович

Мать: Ходькова Александра Кузьминична

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Панько Михаил Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1901

Сын: Панько Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1902

Сын: Панько Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1904

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1905

Сын: Панько Александр Михайлович

Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1907

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1911

Сын: Панько Иван Михайлович

Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Панько Михаил Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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