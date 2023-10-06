Панько Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанько Александр Михайлович

Панько Александр Михайлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.10.1905

Дата смерти

28.02.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1905

Отец: Панько Михаил Зеновьевич

Мать: Панькова Мария Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
28.02.1906
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close