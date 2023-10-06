Панько Александр Михайлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения21.10.1905
Дата смерти28.02.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1905
Отец: Панько Михаил Зеновьевич
Мать: Панькова Мария Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
28.02.1906
Харьковская губерния, Российская империя