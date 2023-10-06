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Панько Иван Михайлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1911

Дата смерти

10.05.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Панько Михаил Зеновьевич

Мать: Панькова Мария Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
10.05.1912
Харьковская губерния, Российская империя
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