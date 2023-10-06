Панько Михаил Михайлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения20.09.1902
Дата смерти16.12.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1902
Отец: Панько Михаил Зеновьевич
Мать: Панькова Мария Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.12.1902
Харьковская губерния, Российская империя