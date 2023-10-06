Панько Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панько Михаил Михайлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.09.1902

Дата смерти

16.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1902

Отец: Панько Михаил Зеновьевич

Мать: Панькова Мария Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.12.1902
Харьковская губерния, Российская империя
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