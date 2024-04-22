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Левшов Василий Андреевич

Место рождения

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

04.01.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1850 ст.

Отец: Левшов Андрей Логинович

Мать: Левшова Татьяна Прокофьевна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Крещение
08.01.1850 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.01.1874 ст.

Жена: Левшова Ульяна Григорьевна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1874 ст.

Дочь: Левшова Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1879 ст.

Дочь: Левшова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1882 ст.

Сын: Левшов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1885 ст.

Дочь: Левшова Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.

Дочь: Левшова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1890 ст.

Сын: Левшов Федосей Васильевич

Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1894 ст.

Сын: Левшов Федот Васильевич

Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
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