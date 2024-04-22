Левшов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1850 ст.
Крещение
08.01.1850 ст.
Бракосочетание
13.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1874 ст.
Дочь: Левшова Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
19.12.1879 ст.
Дочь: Левшова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
25.08.1882 ст.
Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
25.08.1885 ст.
Дочь: Левшова Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.
Дочь: Левшова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
10.01.1890 ст.
Сын: Левшов Федосей Васильевич
Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1894 ст.
Мать ребёнка: Левшова Ульяна Григорьевна