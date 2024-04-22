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Левшова Ульяна Григорьевна

Место рождения

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

20.12.1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Крещение
25.12.1854 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.01.1874 ст.

Муж: Левшов Василий Андреевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1874 ст.

Дочь: Левшова Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Левшов Василий Андреевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1879 ст.

Дочь: Левшова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Левшов Василий Андреевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1882 ст.

Сын: Левшов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Левшов Василий Андреевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1885 ст.

Дочь: Левшова Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Левшов Василий Андреевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.

Дочь: Левшова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Левшов Василий Андреевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1890 ст.

Сын: Левшов Федосей Васильевич

Отец ребёнка: Левшов Василий Андреевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1894 ст.

Сын: Левшов Федот Васильевич

Отец ребёнка: Левшов Василий Андреевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
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