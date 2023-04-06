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Булатов Симеон Прокопиев

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Булатов Прокопий Пименов

Мать: Булатова Евдокия Аристархова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1838 ст.

Жена: Булатова Агафья Яковлева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Аграфена Симеонова

Мать ребёнка: Булатова Агафья Яковлева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Настасья Симеонова

Мать ребёнка: Булатова Агафья Яковлева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Булатов Данило Симеонов

Мать ребёнка: Булатова Агафья Яковлева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1852
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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