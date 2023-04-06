Булатов Симеон Прокопиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
28.01.1838 ст.
Жена: Булатова Агафья Яковлева
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Аграфена Симеонова
Мать ребёнка: Булатова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Настасья Симеонова
Мать ребёнка: Булатова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Булатова Агафья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852