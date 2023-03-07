Булатова (Русских) Агафья Яковлева
Место рожденияпоч. Лыскова над Белым Ключом, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Лыскова над Белым Ключом, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1838 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Аграфена Симеонова
Отец ребёнка: Булатов Симеон Прокопиев
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Настасья Симеонова
Отец ребёнка: Булатов Симеон Прокопиев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Булатов Симеон Прокопиев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858