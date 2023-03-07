Булатова (Русских) Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова (Русских) Агафья Яковлева

Булатова (Русских) Агафья Яковлева

avatar

Место рождения

поч. Лыскова над Белым Ключом, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Лыскова над Белым Ключом, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1838 ст.

Муж: Булатов Симеон Прокопиев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Аграфена Симеонова

Отец ребёнка: Булатов Симеон Прокопиев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Настасья Симеонова

Отец ребёнка: Булатов Симеон Прокопиев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Булатов Данило Симеонов

Отец ребёнка: Булатов Симеон Прокопиев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close