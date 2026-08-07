Евская (Аристова) Дарья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Евская (Аристова) Дарья Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1850

Супруги
Евский Иван ИвановичОколо 07.10.1813 г.р.
Дети
Евский Николай Иванович26.10.1841 г.р.
Евский Александр Николаевич11.10.1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1840

Муж: Евский Иван Иванович

Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Рождение ребёнка
26.10.1841

Сын: Евский Николай Иванович

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1842

Сын: Евский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 11.11.1844

Сын: Евский Иван Иванович

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евская Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1846

Дочь: Евская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1848

Дочь: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1849

Дочь: Кузьмина (Евская) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Смерть
1850

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