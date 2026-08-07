Евская (Аристова) Дарья Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла 1850
Супруги
Евский Иван ИвановичОколо 07.10.1813 г.р.
Дети
Евский Николай Иванович26.10.1841 г.р.
Евский Александр Николаевич11.10.1842 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1840
Муж: Евский Иван Иванович
Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.10.1841
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1842
Сын: Евский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 11.11.1844
Сын: Евский Иван Иванович
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евская Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1846
Дочь: Евская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1848
Дочь: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1849
Дочь: Кузьмина (Евская) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Смерть
1850