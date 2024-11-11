Евский Николай Иванович 26.10.1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Евский Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.10.1841

умер Неизвестно

Мать
Евская (Аристова) Дарья ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
Евский Иван ИвановичОколо 07.10.1813 г.р.
Супруги
Евская (Савич) Екатерина НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Евский Леонид Николаевич?.09.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1841

Отец: Евский Иван Иванович

Мать: Евская (Аристова) Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евская (Савич) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
?.09.1868

Сын: Евский Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Евская (Савич) Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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