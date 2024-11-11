Евский Николай Иванович
мужской, родился 26.10.1841
умер Неизвестно
МатьЕвская (Аристова) Дарья ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецЕвский Иван ИвановичОколо 07.10.1813 г.р.
Супруги
Евская (Савич) Екатерина НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Евский Леонид Николаевич?.09.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1841
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1868
Мать ребёнка: Евская (Савич) Екатерина Николаевна
Смерть
Неизвестно