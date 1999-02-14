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Красин Геннадий Вадимович

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Место рождения

Вертуновка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.01.1956

Дата смерти

14.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Красин Вадим

Мать: не указана

Вертуновка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.10.1985

Дочь: Поздняя Инга Геннадьевна

Мать ребёнка: Красина Валентина Николаевна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Бракосочетание
12.10.1985

Жена: Красина Валентина Николаевна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
22.02.1991

Сын: Красин Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Красина Валентина Николаевна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Смерть
14.02.1999
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Несчастный случай
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