Красин Геннадий Вадимович
Место рождения
Дата рождения01.01.1956
Дата смерти14.02.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956
Отец: Красин Вадим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1985
Дочь: Поздняя Инга Геннадьевна
Мать ребёнка: Красина Валентина Николаевна
Бракосочетание
12.10.1985
Рождение ребёнка
22.02.1991
Мать ребёнка: Красина Валентина Николаевна
Смерть
14.02.1999
Несчастный случай