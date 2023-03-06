Красина Юлия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красина Юлия Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1978

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1978

Отец: Красин Геннадий Вадимович

Мать: Коралева Ольга

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