село Вертуновка, село Вертуновка, Бековский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Вертуновка

Бековский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1639Вертуновка, с. каз.при безымянном руч. и колодцах.457238830877Церковь православная 1. Заводов поташных 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Вертуновская волость
861. Вертуновка, село бывшее государственное, дворов 333, жителей 2493, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, лавка, 9 ветряных мельниц, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бековский район
47790Вертуновкасело52°26'43°35'N-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бековский муниципальный район, Сельское поселение Вертуновский сельсовет
56609402101с Вертуновкасело
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