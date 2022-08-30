Красина (Кукуруз) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1963
Бракосочетание
12.10.1985
Рождение ребёнка
12.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красин Геннадий Вадимович
Рождение ребёнка
22.02.1991
Отец ребёнка: Красин Геннадий Вадимович
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область