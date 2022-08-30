Красина (Кукуруз) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красина (Кукуруз) Валентина Николаевна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

27.12.1963

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1940 г.р.

Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1963

Отец: Кукуруз Николай Макарович

Мать: Кукуруз (Славич) Анна Ивановна

Бракосочетание
12.10.1985

Муж: Красин Геннадий Вадимович

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
12.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красин Геннадий Вадимович

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
22.02.1991

Сын: Красин Денис Геннадьевич

Отец ребёнка: Красин Геннадий Вадимович

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область

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