Кукуруз (Славич) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.12.1940
Дата смерти06.02.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1940
Отец: Славич Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1960
Сын: Кукуруз Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кукуруз Николай Макарович
Рождение ребёнка
27.12.1963
Дочь: Красина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кукуруз Николай Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2020