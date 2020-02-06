Кукуруз (Славич) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукуруз (Славич) Анна Ивановна

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Место рождения

Боберка, Львівська область

Дата рождения

15.12.1940

Дата смерти

06.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1940

Отец: Славич Иван Васильевич

Мать: не указана

Боберка, Львівська область
Рождение ребёнка
03.07.1960

Сын: Кукуруз Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кукуруз Николай Макарович

Рождение ребёнка
27.12.1963

Дочь: Красина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кукуруз Николай Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукуруз Николай Макарович

Смерть
06.02.2020
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