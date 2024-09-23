Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти24.03.1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Михаил Карпов
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 4 года.
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 14 лет.
Место жительства
1775
Исповедная роспись. Указано 22 года. Проживал у отца.
Бракосочетание
С 1775 по 1785
Жена: Агафья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Хиония Иванова
Мать ребёнка: Агафья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Феврония Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Агафья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Агафья Евдокимова
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 31 год.
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 35 лет.
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агафья Евдокимова
Рождение ребёнка
20.08.1794 ст.
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Агафья Евдокимова
Рождение ребёнка
09.10.1796 ст.
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 43 года.
Смерть
24.03.1808 ст.
От чахотки. 49 лет.