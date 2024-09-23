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Иван Михайлов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

24.03.1808 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1721 г.р.

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Михаил Карпов

Мать: Евдокия Кононова (Никонова)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 4 года.
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 14 лет.
Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 22 года. Проживал у отца.
Бракосочетание
С 1775 по 1785

Жена: Агафья Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Хиония Иванова

Мать ребёнка: Агафья Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Феврония Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Агафья Евдокимова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Агафья Евдокимова

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 31 год.
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 35 лет.
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агафья Евдокимова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1794 ст.

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Агафья Евдокимова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.10.1796 ст.

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 43 года.
Смерть
24.03.1808 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От чахотки. 49 лет.

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