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Агриппина Иванова

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

24.06.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Иван Михайлов

Мать: Агафья Евдокимова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 8 лет.
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 16 лет.
Бракосочетание
28.01.1803 ст.

Муж: Антон Прокофьев

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Григорий Федоров, Никифор Михайлов.
Смерть
24.06.1848 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От холеры. 65 лет.

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