Агриппина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти24.06.1848 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Иван Михайлов
Мать: Агафья Евдокимова
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 8 лет.
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 16 лет.
Бракосочетание
28.01.1803 ст.
Муж: Антон Прокофьев
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Григорий Федоров, Никифор Михайлов.
Смерть
24.06.1848 ст.
От холеры. 65 лет.