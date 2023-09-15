Агафья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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