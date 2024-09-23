Евдокия Кононова (Никонова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти18.01.1767 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1743
Муж: Михаил Карпов
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 22 года.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 24 года.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 26 лет.
Рождение ребёнка
13.03.1749 ст.
Сын: Никифор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 29 лет.
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
15.04.1757 ст.
Сын: Трофим Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 33 года.
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 48 лет.
Смерть
18.01.1767 ст.