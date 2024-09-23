Евдокия Кононова (Никонова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кононова (Никонова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

18.01.1767 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1743

Муж: Михаил Карпов

Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 22 года.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 24 года.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 26 лет.
Рождение ребёнка
13.03.1749 ст.

Сын: Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 29 лет.
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.04.1757 ст.

Сын: Трофим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 33 года.
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 48 лет.
Смерть
18.01.1767 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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