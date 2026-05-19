Оболенский Пётр Александрович 14.10.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Пётр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.10.1889, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 30.12.1969, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Оболенская (Половцова) Анна Александровна10.11.1861 г.р.
Отец
Оболенский Александр Дмитриевич24.08.1847 г.р.
Супруги
Звегинцова (Оболенская) Ольга Ивановна30.08.1891 г.р.
Оболенская (Павлова) Варвара Александровна28.11.1897 г.р.
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Дети
Оболенский Иван Петрович05.06.1913 г.р.
Оболенский Александр Петрович14.06.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1889

Отец: Оболенский Александр Дмитриевич

Мать: Оболенская (Половцова) Анна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оболенская (Шаповалова) Лидия Петровна

Бракосочетание
С 26.08.1912 по 1924

Жена: Звегинцова (Оболенская) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1913

Сын: Оболенский Иван Петрович

Мать ребёнка: Звегинцова (Оболенская) Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.06.1915

Сын: Оболенский Александр Петрович

Мать ребёнка: Звегинцова (Оболенская) Ольга Ивановна

Бракосочетание
С ?.07.1944 по 1956

Жена: Оболенская (Павлова) Варвара Александровна

Бракосочетание
12.06.1960

Жена: Оболенская (Свинухова) Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
30.12.1969
Москва, город федерального значения Москва

Оболенские Петр и Александра похоронены на Востряковском кладбище в Москве.

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