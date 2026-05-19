Оболенский Пётр Александрович
мужской, родился 14.10.1889, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 30.12.1969, Москва, город федерального значения Москва
МатьОболенская (Половцова) Анна Александровна10.11.1861 г.р.
ОтецОболенский Александр Дмитриевич24.08.1847 г.р.
Супруги
Звегинцова (Оболенская) Ольга Ивановна30.08.1891 г.р.
Оболенская (Павлова) Варвара Александровна28.11.1897 г.р.Показать еще 2
Дети
Оболенский Иван Петрович05.06.1913 г.р.
Оболенский Александр Петрович14.06.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
С 26.08.1912 по 1924
Рождение ребёнка
05.06.1913
Мать ребёнка: Звегинцова (Оболенская) Ольга Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.06.1915
Сын: Оболенский Александр Петрович
Мать ребёнка: Звегинцова (Оболенская) Ольга Ивановна
Бракосочетание
С ?.07.1944 по 1956
Бракосочетание
12.06.1960
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.12.1969
Москва, город федерального значения Москва