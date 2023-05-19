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Оболенский Иван Петрович

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.06.1913

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1913

Отец: Оболенский Пётр Александрович

Мать: Звегинцова Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1950

Жена: Хог Варвара

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Макганн Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Хог Варвара

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Крукель Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Хог Варвара

Смерть
1975
община Джорданвилл, Сент-Мэрис, Гайсборо, Новая Шотландия, Канада