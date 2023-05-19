Оболенский Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения05.06.1913
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1913
Бракосочетание
1950
Жена: Хог Варвара
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Макганн Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Хог Варвара
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Крукель Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Хог Варвара
Смерть
1975
община Джорданвилл, Сент-Мэрис, Гайсборо, Новая Шотландия, Канада