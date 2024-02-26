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Протопопов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Протопопов Максим Ильич

Мать: Протопопова Ульяна Ефимовна

Рождение ребёнка
23.05.1905

Сын: Протопопов Павел Иванович

Мать ребёнка: Протопопова Александра Михайловна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
11.09.1907

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова Александра Михайловна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.03.1910

Сын: Протопопов Александр Иванович

Мать ребёнка: Протопопова Александра Михайловна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
03.07.1912

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова Александра Михайловна

с.Солодники
Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Протопопова Александра Михайловна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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