Протопопова (Костина) Ульяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костин Ефим
Мать: Костина ?
Рождение ребёнка
08.05.1890
Дочь: Маньшина Павлина Максимовна
Отец ребёнка: Протопопов Максим Ильич
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
26.05.1894
Сын: Протопопов Константин Максимович
Отец ребёнка: Протопопов Максим Ильич
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Агриппина Максимовна
Отец ребёнка: Протопопов Максим Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Степан Максимович
Отец ребёнка: Протопопов Максим Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Иван Максимович
Отец ребёнка: Протопопов Максим Ильич
Смерть
Неизвестно