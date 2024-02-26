Протопопова (Костина) Ульяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова (Костина) Ульяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Ефим

Мать: Костина ?

Рождение ребёнка
08.05.1890

Дочь: Маньшина Павлина Максимовна

Отец ребёнка: Протопопов Максим Ильич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
26.05.1894

Сын: Протопопов Константин Максимович

Отец ребёнка: Протопопов Максим Ильич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Агриппина Максимовна

Отец ребёнка: Протопопов Максим Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Степан Максимович

Отец ребёнка: Протопопов Максим Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Иван Максимович

Отец ребёнка: Протопопов Максим Ильич

Смерть
Неизвестно
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