Протопопова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
23.05.1905
Сын: Протопопов Павел Иванович
Отец ребёнка: Протопопов Иван Максимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
11.09.1907
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван Максимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.03.1910
Сын: Протопопов Александр Иванович
Отец ребёнка: Протопопов Иван Максимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
03.07.1912
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван Максимович
с.Солодники
Рождение ребёнка
14.03.1915
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван Максимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно