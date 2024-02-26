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Протопопова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1905

Сын: Протопопов Павел Иванович

Отец ребёнка: Протопопов Иван Максимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
11.09.1907

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван Максимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.03.1910

Сын: Протопопов Александр Иванович

Отец ребёнка: Протопопов Иван Максимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
03.07.1912

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван Максимович

с.Солодники
Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван Максимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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