Петрова (Цаплинова) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1917
Дата смерти03.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1917
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.1997
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область