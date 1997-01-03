Петрова (Цаплинова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Цаплинова) Нина Григорьевна

Петрова (Цаплинова) Нина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1917

Дата смерти

03.01.1997

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1917

Отец: Цаплинов Григорий Васильевич

Мать: Цаплинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.1997
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close