Цаплинов Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
08.01.1917
Дочь: Петрова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Цаплинова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
31.01.1926
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.05.1927
Сын: Цаплинов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.06.1930
Дочь: Пьянова Феодосья Григорьевна
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.02.1933
Сын: Цаплинов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.10.1935
Сын: Цаплинов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно