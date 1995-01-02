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Цаплинов Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
08.01.1917

Дочь: Петрова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Цаплинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
31.01.1926

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.05.1927

Сын: Цаплинов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.06.1930

Дочь: Пьянова Феодосья Григорьевна

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.02.1933

Сын: Цаплинов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.10.1935

Сын: Цаплинов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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