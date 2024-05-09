Михалюк Роман Степанович
Место рождения
Дата рождения?.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1901
Отец: Михалюк Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалюк Василий Романович
Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалюк Николай Романович
Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалюк Парасья Романовна
Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Михалюк Александр Романович
Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
14.01.1942
Дочь: Чечура (Михалюк) Надежда Романовна
Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Михалюк Владимир Романович
Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна
Смерть
Неизвестно