Михалюк Роман Степанович ?.02.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михалюк Роман Степанович

Место рождения

Челонец, Солигорский район, Минская область

Дата рождения

?.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1901

Отец: Михалюк Степан

Мать: не указана

Челонец, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалюк Василий Романович

Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалюк Николай Романович

Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалюк Парасья Романовна

Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Михалюк Федор Романович

Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Михалюк Александр Романович

Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
14.01.1942

Дочь: Чечура (Михалюк) Надежда Романовна

Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна

Челонец, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Михалюк Владимир Романович

Мать ребёнка: Михалюк Дарья Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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