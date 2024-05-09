Михалюк Дарья Моисеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалюк Василий Романович
Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалюк Николай Романович
Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалюк Парасья Романовна
Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Михалюк Александр Романович
Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович
Рождение ребёнка
14.01.1942
Дочь: Чечура (Михалюк) Надежда Романовна
Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Михалюк Владимир Романович
Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович
Смерть
Неизвестно