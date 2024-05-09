Михалюк Дарья Моисеевна Около 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМихалюк Дарья Моисеевна

Михалюк Дарья Моисеевна

Место рождения

Челонец, Солигорский район, Минская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Челонец, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалюк Василий Романович

Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалюк Николай Романович

Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалюк Парасья Романовна

Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Михалюк Федор Романович

Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Михалюк Александр Романович

Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович

Рождение ребёнка
14.01.1942

Дочь: Чечура (Михалюк) Надежда Романовна

Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович

Челонец, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Михалюк Владимир Романович

Отец ребёнка: Михалюк Роман Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.