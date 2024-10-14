Буровина (Шестакова) Александра Ивановна
женский, родилась 31.05.1901
умерла Неизвестно
ОтецШестаков Иван Ефимович12.06.1875 г.р.
МатьШестакова Елизавета Ивановна1881 г.р.
Супруги
Буровин Александр Васильевич24.02.1891 г.р.
Дети
Буровина (Буровина) Ксения Александровна05.12.1920 г.р.
Шестаков Юрий Михайлович1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1920
Дочь: Буровина (Буровина) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Буровин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно