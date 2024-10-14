Буровина (Шестакова) Александра Ивановна 31.05.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Буровина (Шестакова) Александра Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 31.05.1901

умерла Неизвестно

Отец
Шестаков Иван Ефимович12.06.1875 г.р.
Мать
Шестакова Елизавета Ивановна1881 г.р.
Супруги
Буровин Александр Васильевич24.02.1891 г.р.
Дети
Буровина (Буровина) Ксения Александровна05.12.1920 г.р.
Шестаков Юрий Михайлович1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1901

Отец: Шестаков Иван Ефимович

Мать: Шестакова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буровин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
05.12.1920

Дочь: Буровина (Буровина) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Буровин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шестаков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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