Шестаков Иван Ефимович 12.06.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Шестаков Иван Ефимович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 12.06.1875

умер 21.04.1939

Отец
Шестаков Ефим Михайлович1815 г.р.
Мать
Шестакова (Рощина) Анна Дмитриевна1838 г.р.
Супруги
Шестакова Елизавета Ивановна1881 г.р.
Дети
Буровина (Шестакова) Александра Ивановна31.05.1901 г.р.
Шестаков Глеб Иванович12.06.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1875

Отец: Шестаков Ефим Михайлович

Мать: Шестакова (Рощина) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
31.05.1901

Дочь: Буровина (Шестакова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1902

Сын: Шестаков Глеб Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1904

Сын: Шестаков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Ивановна

Смерть
21.04.1939

Причина смерти: хронический миокардит

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