Шестаков Иван Ефимович
мужской, родился 12.06.1875
умер 21.04.1939
ОтецШестаков Ефим Михайлович1815 г.р.
МатьШестакова (Рощина) Анна Дмитриевна1838 г.р.
Супруги
Шестакова Елизавета Ивановна1881 г.р.
Дети
Буровина (Шестакова) Александра Ивановна31.05.1901 г.р.
Шестаков Глеб Иванович12.06.1902 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1901
Дочь: Буровина (Шестакова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1902
Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1904
Сын: Шестаков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Ивановна
Смерть
21.04.1939