Бестужев Илья Фёдорович
мужской, родился Около 1865, Москва, город федерального значения Москва
умер Около 1915, город Бруклин, Нью-Йорк, США
Дети
Свистунова Елизавета Ильинична?.08.1915 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.08.1915
Дочь: Свистунова Елизавета Ильинична
Мать ребёнка: Свистунова Варвара Петровна
Волково, Спасский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Около 1915
город Бруклин, Нью-Йорк, США