Бестужев Илья Фёдорович Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Бестужев Илья Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1865, Москва, город федерального значения Москва

умер Около 1915, город Бруклин, Нью-Йорк, США

Дети
Свистунова Елизавета Ильинична?.08.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
?.08.1915

Дочь: Свистунова Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Свистунова Варвара Петровна

Волково, Спасский уезд, Рязанская губерния

Смерть
Около 1915
город Бруклин, Нью-Йорк, США

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