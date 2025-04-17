Свистунова Елизавета Ильинична ?.08.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Свистунова Елизавета Ильинична

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.08.1915, Волково, Спасский уезд, Рязанская губерния

умерла ?.06.2001

Отец
Бестужев Илья ФёдоровичОколо 1865 г.р.
Мать
Свистунова Варвара Петровна1867 г.р.
Дети
Купигешев Сергей Емельянович1938 г.р.
Свистунов Сергей Емельянович18.10.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1915

Отец: Бестужев Илья Фёдорович

Мать: Свистунова Варвара Петровна

Волково, Спасский уезд, Рязанская губерния

Рождение ребёнка
1938

Сын: Купигешев Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Купигешев Емельян Павлович

Мыски, Мысковский, Кемеровская область

Рождение ребёнка
18.10.1955

Сын: Свистунов Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Купигешев Емельян Павлович

Мыски, Мысковский, Кемеровская область

Рождение ребёнка
04.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Купигешев Емельян Павлович

Мыски, Мысковский, Кемеровская область

Смерть
?.06.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.