Свистунова Елизавета Ильинична
женский, родилась ?.08.1915, Волково, Спасский уезд, Рязанская губерния
умерла ?.06.2001
ОтецБестужев Илья ФёдоровичОколо 1865 г.р.
МатьСвистунова Варвара Петровна1867 г.р.
Дети
Купигешев Сергей Емельянович1938 г.р.
Свистунов Сергей Емельянович18.10.1955 г.р.
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Рождение
?.08.1915
Волково, Спасский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1938
Сын: Купигешев Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Купигешев Емельян Павлович
Рождение ребёнка
18.10.1955
Сын: Свистунов Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Купигешев Емельян Павлович
Рождение ребёнка
04.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Купигешев Емельян Павлович
Смерть
?.06.2001