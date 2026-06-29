Бороденко Фёдор Гордеевич
мужской, родился 1888 ст.
ОтецБороденко Гордей СемёновичНеизвестно г.р.
Супруги
Суслина ЕленаНеизвестно г.р.
Дети
Бороденко Иван Федорович24.02.1923 г.р.
Бороденко Степан ФёдоровичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Бороденко Гордей Семёнович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Еловатка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бороденко Степан Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1923
Мать ребёнка: Суслина Елена
Еловатка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область