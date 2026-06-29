Бороденко Фёдор Гордеевич 1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бороденко Фёдор Гордеевич

Автор
ВФ
Фролов В.

мужской, родился 1888 ст.

Отец
Бороденко Гордей СемёновичНеизвестно г.р.
Супруги
Суслина ЕленаНеизвестно г.р.
Дети
Бороденко Иван Федорович24.02.1923 г.р.
Бороденко Степан ФёдоровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Бороденко Гордей Семёнович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Еловатка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бороденко Степан Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1923

Сын: Бороденко Иван Федорович

Мать ребёнка: Суслина Елена

Еловатка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

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