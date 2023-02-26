село Еловатка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Еловатка

Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
881Еловатка, сл. удел.при рч. Терсе.675027013011308Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Еловатская волость
278. Еловатка, слобода бывшая удельная, при речке Терсе, дворов 415, жителей 2865, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, 2 лавки, 23 вет Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Самойловский район
44192Еловаткасело51°07'с.ш.43°40'в.д.M-38-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Самойловский муниципальный район, Еловатское сельское поселение
63642410101с Еловаткасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.