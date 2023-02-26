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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
881Еловатка, сл. удел.при рч. Терсе.675027013011308Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
278. Еловатка, слобода бывшая удельная, при речке Терсе, дворов 415, жителей 2865, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, 2 лавки, 23 вет Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44192Еловаткасело51°07'с.ш.43°40'в.д.M-38-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63642410101с Еловаткасело