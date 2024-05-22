Вяземский Леонид Дмитриевич
мужской, родился 19.08.1848, Лотарево, Усманский уезд, Тамбовская губерния
умер 24.11.1909, Лозанна
Супруги
Вяземская (Левашова) Мария Владимировна05.03.1859 г.р.
Дети
Вяземский Борис Леонидович26.09.1883 г.р.
Вяземский Дмитрий Леонидович12.11.1884 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Лотарево, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
06.09.1881
Рождение ребёнка
26.09.1883
Сын: Вяземский Борис Леонидович
Мать ребёнка: Вяземская (Левашова) Мария Владимировна
Осиновая Роща, Осинорощинская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1884
Сын: Вяземский Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Вяземская (Левашова) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
10.06.1886
Дочь: Васильчикова (Вяземская) Лидия Леонидовна
Мать ребёнка: Вяземская (Левашова) Мария Владимировна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.04.1889
Сын: Вяземский Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Вяземская (Левашова) Мария Владимировна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
24.11.1909