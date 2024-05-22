Вяземский Леонид Дмитриевич 19.08.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вяземский Леонид Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.08.1848, Лотарево, Усманский уезд, Тамбовская губерния

умер 24.11.1909, Лозанна

Супруги
Вяземская (Левашова) Мария Владимировна05.03.1859 г.р.
Дети
Вяземский Борис Леонидович26.09.1883 г.р.
Вяземский Дмитрий Леонидович12.11.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Лотарево, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Бракосочетание
06.09.1881

Жена: Вяземская (Левашова) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
26.09.1883

Сын: Вяземский Борис Леонидович

Мать ребёнка: Вяземская (Левашова) Мария Владимировна

Осиновая Роща, Осинорощинская волость, Санкт-Петербургский уезд

Рождение ребёнка
12.11.1884

Сын: Вяземский Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Вяземская (Левашова) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
10.06.1886

Дочь: Васильчикова (Вяземская) Лидия Леонидовна

Мать ребёнка: Вяземская (Левашова) Мария Владимировна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Рождение ребёнка
08.04.1889

Сын: Вяземский Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Вяземская (Левашова) Мария Владимировна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Смерть
24.11.1909

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