Вяземский Борис Леонидович 26.09.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вяземский Борис Леонидович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.09.1883, Осиновая Роща, Осинорощинская волость, Санкт-Петербургский уезд

умер 24.08.1917, Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Мать
Вяземская (Левашова) Мария Владимировна05.03.1859 г.р.
Отец
Вяземский Леонид Дмитриевич19.08.1848 г.р.
Супруги
Чернышёва-Безобразова (Шереметева) Елизавета Дмитриевна09.05.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1883

Отец: Вяземский Леонид Дмитриевич

Мать: Вяземская (Левашова) Мария Владимировна

Осиновая Роща, Осинорощинская волость, Санкт-Петербургский уезд

Бракосочетание
27.04.1912

Жена: Чернышёва-Безобразова (Шереметева) Елизавета Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
24.08.1917
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

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