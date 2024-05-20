Вяземский Борис Леонидович
мужской, родился 26.09.1883, Осиновая Роща, Осинорощинская волость, Санкт-Петербургский уезд
умер 24.08.1917, Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
МатьВяземская (Левашова) Мария Владимировна05.03.1859 г.р.
ОтецВяземский Леонид Дмитриевич19.08.1848 г.р.
Супруги
Чернышёва-Безобразова (Шереметева) Елизавета Дмитриевна09.05.1893 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1883
Осиновая Роща, Осинорощинская волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
27.04.1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.08.1917
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область